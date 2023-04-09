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Türkiye
AA 09.04.2023 09:21

Eskişehir'de kaçakçılık operasyonu: 18 gözaltı

Eskişehir'de kaçakçılık yaptıkları gerekçesiyle düzenlenen operasyonda 18 zanlı yakalandı.

Eskişehir'de kaçakçılık operasyonu: 18 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, devletin vergi kaybının önlenmesi, halk sağlığının korunması ve haksız kazancın engellenmesi amacıyla kaçak ürünleri piyasaya sürmeye çalışan şahıslara yönelik 9 iş yeri, 2 depo, 2 araç ile 7 eve operasyon düzenledi.

Şüphelilerin ev, iş yeri, depo ve araçlarında yapılan aramalarda 383 bin dal makaron, 231 bin 980 dal sarılmış sigara, 136 kilo tütün, 625 şişe elektronik sigara likiti, 340 elektronik sigara, 526 kaçak elektronik eşya, bin 930 sahte alkol yapımında kullanılan bandrol, 301 litre sahte alkollü içecek, 79 alkollü içecek yapımında kullanılan aroma kiti, 4 kompresörlü sigara sarma makinası ile yasa dışı yollarla ülkeye sokulan ve Interpol tarafından aranan kaçak 1 lüks otomobil ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 18 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

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