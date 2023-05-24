Gökgürültülü Sağanak Yağışlı 18.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 24.05.2023 11:48

Eskişehir'de bir evden yaklaşık 50 ton çöp çıkarıldı

Eskişehir'de çevre sakinlerinin kötü koku nedeniyle şikayetçi olduğu ev, 50 tona yakın çöpten arındırıldı.

Eskişehir'de bir evden yaklaşık 50 ton çöp çıkarıldı
[Fotograf: AA]

Sağlık Odunpazarı Belediyesi ile Evinizde (SOBE) ekibi ile belediyenin Temizlik İşleri Müdürlüğü ve Kırsal Hizmetler Müdürlüğü ekipleri, Vişnelik Mahallesi Şehit Levent Ünbaş Sokağı'nda bir apartmanın ikinci katında bulunan daireden kötü kokular yayıldığı şikayeti üzerine harekete geçti.

B.K.'ye ait söz konusu eve giren ekipler, odalarda uzun süredir bekletilen çürümüş gıda maddeleri, giysiler, pet şişeler, teneke kutular, ahşap malzemeler, ev eşyaları, poşet ile kağıtlardan oluşan çöp yığınlarıyla karşılaştı.

Ekipler yaklaşık 50 ton çöpü toplayıp kamyonlara yükleyerek götürdü. Çöpten arındırılan ev, ekipler tarafından ilaçlandı.

ETİKETLER
Eskişehir
Sıradaki Haber
Türkiye 'mavi bayrak' sıralamasında dünya üçüncülüğünü korudu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:51
Necip Fazıl Kısakürek’in vefatının 40. yılı
12:33
Adıyaman'da ağır hasarlı yapılar yıkılıyor
12:48
21 milyon ton buğday rekoltesi bekleniyor
12:27
Adana'da "huzur ve güven" uygulaması: 18 gözaltı
12:38
Hindistan'da damat kaçtı, gelin 20 kilometre kovaladı
12:12
Keban Barajı'nda su seviyesi normale döndü
Türkiye'nin milli kanatları ihracata uçuyor
Türkiye'nin milli kanatları ihracata uçuyor
FOTO FOKUS
THY uçuşlarında Türk mutfağını tanıtıyor
THY uçuşlarında Türk mutfağını tanıtıyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ