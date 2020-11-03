Haber Giriş: Kaynak: DHA
Eskişehir’de 2 bin 540 adet tarihi eser ele geçirildi
[Fotoğraf: DHA]
Eskişehir’de jandarma ekiplerince baskın yapılan bir evde 225’i altın olmak üzere tespit edilen 2 bin 363 adet tarihi sikke, 177 adet heykel, kolye, yüzük, haç ile bilezik ele geçirildi. 5 kişi gözaltına alındı.
Eskişehir Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ile Odunpazarı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Odunpazarı ilçesine bağlı Emek Mahallesi'nde oturan şüphelinin evinde tarihi eser bulundurduğu ve satmaya çalıştığı bilgisi üzerine harekete geçti.
Savcılık izniyle eve baskın yapan jandarma ekipleri Grek, Helenistik, Roma, Bizans ile Osmanlı dönemlerine ait toplam 2 bin 363 adet gümüş, bronz ve altın tarihi sikke ele geçirdi. Yapılan aramalarda ayrıca M.Ö. 2’nci yüzyıla ait olduğu değerlendirilen 177 adet altın, gümüş ve bronz heykel, kolye, yüzük, haç ve bilezik bulundu.
Olayla ilgili ev sahibi İ.Y.’nin yanı sıra Ş.O., M.P., B.C. ve K.D. gözaltına alındı.
Etiketler: Tarihi EserSon Güncelleme: 3 Kasım 2020 Salı 17:56
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