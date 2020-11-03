Haber Giriş: Kaynak: AA
Yunanistan'a kaçmaya hazırlanan 2 FETÖ şüphelisi tutuklandı
Edirne'de yasadışı yollardan Yunanistan'a gitmeye hazırlanan 2 FETÖ şüphelisi tutuklandı.
Uzunköprü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları çalışma sonrası A.D. ve R.D'yi Yunanistan'a gitmeye hazırlanırken yakaladı.
Gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Etiketler: FETÖSon Güncelleme: 3 Kasım 2020 Salı 17:29
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