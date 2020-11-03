Uzunköprü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları çalışma sonrası A.D. ve R.D'yi Yunanistan'a gitmeye hazırlanırken yakaladı.

Gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.