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Bitlis'te tır ile yolcu otobüsü çarpıştı: 2 ölü, 12 yaralı
Bitlis'te tır ile yolcu otobüsünün çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle Bitlis-Baykan kara yolu da ulaşıma kapatıldı.
Bitlis ve Siirt'in Baykan ilçesi arasındaki kara yolunda sürücülerinin kimliği ve plakaları henüz öğrenilemeyen tır ve yolcu otobüsü çarpıştı.
Kaza yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi yönlendirildi.
Kazada ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatanı kaybetti, 12 kişi de yaralandı.
1 yolcu otobüste sıkıştı
Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Bitlis ve Baykan'daki hastanelere kaldırıldı.
Yolcu otobüsünde sıkışan 1 kişiyi kurtarma çalışması ise sürüyor.
Kaza nedeniyle Bitlis-Baykan kara yolu ulaşıma kapatıldı.
Etiketler: Son Dakika TrafikSon Güncelleme: 3 Kasım 2020 Salı 17:13
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