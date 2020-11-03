Ege Denizi'ndeki 6, 6 büyüklüğündeki deprem, 30 Ekim Cuma günü saat 14.51'de İzmir'in Seferihisar ilçesinin 17 kilometre açığında kaydedilmişti.

Deprem sonrasında büyüklüğü 4’ün üzerinde 44 artçı olmak üzere, toplam 1528 artçı sarsıntı oldu.

İzmir’de arama ve kurtarma çalışmaları yürütülen 17 binadan 13’ünde çalışmalar tamamlanmış olup 3 noktada 4 binada çalışmalara devam ediliyor.

[Fotoğraf: AA]

Doğanlar Apartmanı'nda enkaz kaldırma tamamlandı

Depremden 65 saat sonra 3 yaşındaki Elif Perinçek'in kurtarılış anlarıyla hafızalara kazınan Doğanlar Apartmanı'ndaki enkaz kaldırma çalışmaları tamamlandı.

İş makineleriyle gerçekleştirilen enkaz kaldırma çalışması sırasında Düzce'den gelen Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekipleri, 7 katlı apartmandan geriye kalan eşyaları ayırdı.

[Fotoğraf: AA]

Fotoğrafın arkasındaki yazılı not duygulandırdı

Oyuncaklar, albümler, kitaplar, turnuvalarda kazanılan madalyalar gibi manevi değere sahip sayısız eşya, sahiplerine ulaştırılmak üzere Türk Kızılay çadırına gönderildi.

[Fotoğraf: AA]

Eşyalar arasından çıkan bir fotoğrafın arkasına küçük bir çocuğun eliyle yazılmış "Sen evimizin kraliçesi, başımızın tacısın aziz varlığımız. Seni çok seviyorum anneciğim" yazılı not dikkati çekti.

[Fotoğraf: AA]