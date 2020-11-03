Doğanlar Apartmanı'nın enkazından çıkan eşyalar duygulandırdı
İzmir'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde en büyük hasarı alan Bayraklı Mahallesi'ndeki Doğanlar Apartmanı'nın enkazı kaldırıldı. Enkazdan geriye hüzün dolu anılar kaldı.
Ege Denizi'ndeki 6, 6 büyüklüğündeki deprem, 30 Ekim Cuma günü saat 14.51'de İzmir'in Seferihisar ilçesinin 17 kilometre açığında kaydedilmişti.
Deprem sonrasında büyüklüğü 4’ün üzerinde 44 artçı olmak üzere, toplam 1528 artçı sarsıntı oldu.
İzmir’de arama ve kurtarma çalışmaları yürütülen 17 binadan 13’ünde çalışmalar tamamlanmış olup 3 noktada 4 binada çalışmalara devam ediliyor.
Doğanlar Apartmanı'nda enkaz kaldırma tamamlandı
Depremden 65 saat sonra 3 yaşındaki Elif Perinçek'in kurtarılış anlarıyla hafızalara kazınan Doğanlar Apartmanı'ndaki enkaz kaldırma çalışmaları tamamlandı.
İş makineleriyle gerçekleştirilen enkaz kaldırma çalışması sırasında Düzce'den gelen Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekipleri, 7 katlı apartmandan geriye kalan eşyaları ayırdı.
Fotoğrafın arkasındaki yazılı not duygulandırdı
Oyuncaklar, albümler, kitaplar, turnuvalarda kazanılan madalyalar gibi manevi değere sahip sayısız eşya, sahiplerine ulaştırılmak üzere Türk Kızılay çadırına gönderildi.
Eşyalar arasından çıkan bir fotoğrafın arkasına küçük bir çocuğun eliyle yazılmış "Sen evimizin kraliçesi, başımızın tacısın aziz varlığımız. Seni çok seviyorum anneciğim" yazılı not dikkati çekti.
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