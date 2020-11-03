Haber Giriş: Kaynak: AA
Kırşehir'de 388 litre sahte içki ele geçirildi
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Kırşehir'de 388 litre sahte içki ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sahte içki üretildiği bilgisi üzerine şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Merkeze bağlı Karıncalı köyüne baskın düzenleyen ekipler, F.M. ve Ö.M'nin ikametlerindeki aramada, cam şişelerde 112 litre rakı, 42 litre viski ve 234 litre şarap ele geçirdi.
Aramada sahte içki imalatında kullanılan 2 düzenek ve 5 kilogram anason bulundu.
Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.
Etiketler: Sahte İçkiSon Güncelleme: 3 Kasım 2020 Salı 16:41
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