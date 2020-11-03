İnci Okan, enkaz altındayken UMKE görevlisine söylediği " Abla elimi tutar mısın" sözüyle kazındı hafızalara.

Depremden 17 saat sonra enkazdan çıkartılarak tüm Türkiye'ye umut olan İnci,

hastaneden gönderdiği "iyiyim" mesajıyla yüreklere su serpmişti.

'Bacakları dışında herhangi bir sıkıntısı yok'

İnci'den bir güzel haber daha geldi. Ablası İdil Okan, tedavisi süren İnci'nin iyi olduğunu söyledi.

İdil Okan, "Bilinci yerinde konuşuyor. Herhangi bir sıkıntısı yok bacakları dışında. Tabii ki yaraları var ufak tefek ama mucize yani. Yanımızda olduğu için çok mutluyuz" dedi.

"Sol bacağında his var"

İnci'nin sol bacağını hissetmeye başladığını ifade eden ablası İdil Okan şunları söyledi:

"Bacaklarına gardırop düşmüştü. Onun etkisiyle bacaklarında his kaybı vardı. Onun için bir ameliyat geçirdi. Yoğun bakımda yatıyor çıktığından beri. Birazcık hissetmeye başladı bacaklarını. Sol bacağında his var. Sağda hala yok. Bekliyoruz."

Keman tutkunu İnci, iyileşerek yeniden kemanını eline alacağı günü bekliyor.