Olay, dün akşam Korkut ilçesine bağlı Şehitler Mahallesi'nde meydana geldi. Etkili olan sağanak ve rüzgar nedeniyle elektrik direğinden kopan tel, açık havada oluşturulan ağılın tel örgülerine çarptı.

Ağıldaki küçükbaş hayvanlar, ıslak zemin nedeniyle akıma kapıldı. Durumu fark eden hayvan sahibi İzzettin Turan ile çocukları, hayvanları kurtarmak istedi. Ancak 25 koyun ve keçi telef oldu.

Olayın hemen ardında VEDAŞ ekipleri elektrik akımını kesti.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, bugün bölgeye gelerek, inceleme yaptı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Hasdemir, gerekli incelemeleri yaptıklarını, mağdur olan çiftçi için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

