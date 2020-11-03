Haber Giriş: Kaynak: AA
Osmaniye'de bir mahalle ve site karantinaya alındı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Osmaniye'de bir mahalle ve bir sitede, yeni tip koronavirüs (COVID-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Raufbey Mahallesi Atatürk Caddesi'nde 3 bloktan oluşan bir sitede, 10 pozitif vaka ve 47 temaslı kişi tespit edildiği belirtildi.
Sitenin 3 bloğunun da karantinaya alındığı bildirilen açıklamada, giriş ve çıkışların da sınırlandırıldığı duyuruldu.
Düziçi Kaymakamlığının yazılı açıklamasında da Ellek Beldesi Soylar Mahallesi'nin karantinaya alındığı, bölgeye giriş ve çıkışların sınırlandırıldığı kaydedildi.
Etiketler: KoronavirüsSon Güncelleme: 3 Kasım 2020 Salı 15:52
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