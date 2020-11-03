Haber Giriş: Kaynak: AA
Adıyaman'da 100 ev karantinaya alındı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Adıyaman'da yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında 100 evde karantina uygulaması başlatıldı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent merkezinde bazı kişilerin Covid-19 test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulu yeni kararlar aldı.
Karar doğrultusunda farklı mahallelerdeki 100 ev karantinaya alındı.
Etiketler: KoronavirüsSon Güncelleme: 3 Kasım 2020 Salı 15:25
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