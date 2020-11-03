İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü, su ürünleri yaşam alanları ile terk edilmiş ağ araçlarının neden olduğu kontrolsüz avcılığı engellemek için çalışma başlattı.

Bu kapsamda biyolojik çeşitliliğin, ekosistemin korunması ve terk edilmiş av araçlarının çıkarılmasına yönelik "Denizlerin Terkedilmiş Av Araçlarından Temizlenmesi" projesi uygulamaya konuldu.

Projeye bağlı olarak Karasu ilçesi açıklarında "Hitler'in Kayıp Denizaltısı U20" olduğu ileri sürülen batıkta bulunan atık ağlarla ilgili Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü ile Sakarya Valiliği koordinasyonunda, İl Müdürlüğü, Karasu Kaymakamlığı, Sahil Güvenlik SAGET 31 Bot Komutanlığı ve IC Karasu Liman İşletme Müdürlüğü ile harekete geçildi.

Temizliği profesyonel dalgıçlar yaptı

Profesyonel dalgıçlar, batık çevresinde takılı kalan algarna, hayalet ağlar ve avcılık sırasında kopan av araçlarını çıkardı.

Çalışmalara Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürü Mustafa Altuğ Atalay, İl Müdürü Ali Ulvi Özerdem, Karasu Kaymakamı Ahmet Naci Helvacı, Karasu Belediye Başkanı İshak Sarı, Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Nuri Yılmaz ile daire başkanları Mahir Kanyılmaz ile Hüseyin Akbaş katılım sağladı.

Meteorolojik şartların uygunluğuna göre batık çevresindeki ağ ve atıkların tamamı temizleninceye kadar faaliyete devam edilecek.