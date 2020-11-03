Haber Giriş: Kaynak: AA
Düzce'de iki katlı ahşap ev yandı
[Fotoğraf: İHA]
Düzce'de iki katlı ahşap ev yanarken, 1 kişi yaralandı.
Merkeze bağlı Düzköy'de Recep Yıldız'a ait iki katlı evde soba bacasından dolayı yangın çıktı. Köylülerin kendi imkanlarıyla söndürmeye çalıştığı yangına, ihbar üzerine gelen Düzce ve Boğaziçi Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti.
Yaklaşık bir saatlik çalışmada söndürülen yangında iki katlı ahşap ev kullanılamaz hale geldi.
Yangın sırasında evin içinde olan ve dumandan etkilenen Azra Yıldız ise hafif şekilde yaralandı.
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