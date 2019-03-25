Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: İlacını kendi üreten bir Türkiye olacak

"Son 17 yıldaki en yüksek iş gücüne katılım ve istihdam oranına ulaştık"

Bakan Varank: Türkiye'nin bilim ve teknoloji ihraç eden bir ülke olmasını istiyoruz