Açık 17.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 30.10.2025 14:47

Eski tip ehliyet sahiplerine uyarı: Son tarih yarın

Eski tip ehliyetlerin 1 Ocak 2016'dan itibaren yeni tip sürücü belgeleriyle değiştirilmesi için tanınan süre yarın sona erecek.

Eski tip ehliyet sahiplerine uyarı: Son tarih yarın

Bugüne kadar ehliyetini yenileyenlerin toplam sayısı 36 milyon 216 bin 16'ya ulaştı.

Ehliyetler yarına kadar 15 lira ödenerek yenilenebilecek, sonrasında eski tip sürücü belgeleri geçersiz sayılacak.

Yapılan uyarılara rağmen 1 milyon 843 bin 722 kişi hala eski tip sürücü belgesi kullanmaya devam ediyor.

Yarından itibaren B sınıfı ehliyet için yenileme ücreti 7 bin 438 lira 60 kuruşa yükselecek. A, A1, A2, F sınıfı eski tip sürücü belgesi olanlar, harç, değerli kağıt ve vakıf hizmet bedeli dahil toplam 3 bin 643 lira 10 kuruş, B1, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE, G, M sınıfı eski tip sürücü belgesi olanların da 11 bin 235 lira 60 kuruş yatırmaları gerekecek.

Başvurularda artış

Yenileme için nüfus müdürlüklerine başvuranların sayısında artış görüldü.

Bu kapsamda, eylülde 57 bin 858, ağustosta 96 bin 134 ve ekim ayında ise 214 bin 725 başvuru alındı.

Son 10 günlük dönemdeki iş günlerinde toplam 129 bin 536 kişi ehliyetini yeniledi.

ETİKETLER
Ehliyet Nüfus
Sıradaki Haber
Halkalı-İstanbul Havalimanı Metrosu'nun 2026'nın ilk çeyreğinde açılması planlanıyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
16:05
Binlerce Ultra Ortodoks Yahudi, zorunlu askerlik karşıtı gösteri düzenliyor
16:02
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İş birliğimiz, Avrupa'nın güvenliği için vazgeçilmezdir
15:39
BM: Ateşkese rağmen İsrail'in Gazze'ye ölümcül saldırıları dehşet verici
15:36
Zelenski: Rusya 650'nin üzerinde İHA ve 50'den fazla füzeyle Ukrayna'ya saldırdı
15:34
İşgalci İsrail, Doğu Kudüs'teki Şeyh Cerrah Mahallesi'ni Filistinli kimliğinden koparmaya çalışıyor
15:09
Sürdürülebilir ve istikrarlı büyüme gelecek yıl yapısal reformlarla sağlanacak
İzmir'de sel senaryosuyla tatbikat yapıldı
İzmir'de sel senaryosuyla tatbikat yapıldı
FOTO FOKUS
İstanbul'da elektrik hattındaki patlama kamerada
İstanbul'da elektrik hattındaki patlama kamerada
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ