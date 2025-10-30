Açık 16.7ºC Ankara
İHA 30.10.2025 13:54

Esenyurt'ta akraba iki aile arasındaki kavgada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde, akraba iki aile arasında evlilik meselesi nedeniyle çıkan bıçaklı ve sopalı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Esenyurt'ta akraba iki aile arasındaki kavgada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Alınan bilgiye göre, Saadetdere Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde, aralarında husumet bulunan akraba iki ailenin üyeleri arasında gençlerin evliliği konusunda tartışma çıktı.

Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine taraflar, sopa ve bıçaklarla birbirine saldırdı. Çıkan kavgada 25 yaşındaki Burak A. vücuduna aldığı bıçak darbeleriyle, H.A. ise sopa darbeleriyle yaralandı. Karşı gruptan ise M.C.G, F.G. ve M.G. çeşitli yerlerinden yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Ağır yaralanan Burak A, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer 4 yaralının ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Polis ekipleri, olay yerinde ve hastanelerde güvenlik önlemi alırken, kavgaya karışan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

İstanbul
