AA-İHA 30.10.2025 13:03

Enkazın altından duygulandıran hatıra

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde çöken binada, 5 kişilik bir ailenin 4 ferdi hayatını kaybetti. 18 yaşındaki Dilara Bilir enkazdan sağ olarak çıkarıldı ancak 11 ve 14 yaşındaki kardeşleri yaşamını yitirdi. Anne Emine Bilir ve baba Levent Bilir'in ise 19 saat sonra cansız bedenlerine ulaşıldı. Bilir ailesinden geriye bir not ve fotoğraf kaldı.

Enkazın altından duygulandıran hatıra

Mevlana Mahallesi Issıkgöl Caddesi'nde dün sabah saat 07.00 sıralarında çöken ve anne Emine, baba Levent ile çocukları Muhammet Emir, Hayrunnisa ve Dilara Bilir'in altında kaldığı binanın enkazında ekiplerin çalışmaları gün boyu ve gece saatlerinde sürdü.

Çevredeki 12 binanın tedbir amacıyla boşaltıldığı bölgedeki cadde araç ve yaya trafiğine kapatıldı, olay mahalli ekiplerin çalışmasını rahat yürütebilmesi için demir bariyerlerle çevrelendi.

Yüzlerce kişiden oluşan arama kurtarma ekipleri, alandaki molozları kovalarla çıkarırken, beton bloklar vinç desteğiyle askıya alındı.

Zaman zaman çalışmaları durdurup etrafta sessizlik sağlayarak dinleme gerçekleştiren ekipler, dün öğleden sonra kardeşlerden 12 yaşındaki Muhammet Emir'in, bir süre sonra da 14 yaşındaki ablası Hayrunnisa'nın cansız bedenlerine ulaştı.

Ailenin büyük çocuğu 18 yaşındaki Dilara Bilir ise yaklaşık 8 saat süren çalışmaların ardından enkazdan sağ olarak çıkarıldı. Bilinci açık ve sağlık durumu iyi olduğu belirlenen genç kız, hastaneye sevk edildi.

Çocukların ardından anne ve babanın kurtarılmasına yoğunlaşan ekipler, kolonları ahşap bloklarla güçlendirip enkazda açıklık oluşturarak çiftin bulunduğu bölüme girmek için yoğun çaba sarf etti.

Dün akşam saatleri ve gece boyunca süren çalışmaların ardından ekipler, yaklaşık 19 saat sonra önce baba Levent, kısa bir süre sonra da anne Emine Bilir'in cansız bedenlerine ulaştı.

Sedyeyle ambulansa alınan çiftin cenazeleri, Gebze Fatih Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

"Arama kurtarma faaliyetleri tamamlandı"

Gün boyu olay yerindeki çalışmaları takip eden İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Maalesef anne ve babanın da cansız bedenlerine ulaşıldı. Baba Levent Bilir ve anne Emine Bilir'in cenazeleri de çıkarıldı." dedi.

"İyi ki doğdun ortancamız"

Enkazdan aileye ait çıkan fotoğraf ve notlar ise yürekleri dağladı.Duvara asılı olan notta, `İyi doğdun ortancamız` yazısı ve Nisa'ya ait fotoğraf dikkat çekti. 

