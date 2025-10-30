Açık 15.1ºC Ankara
AA 30.10.2025 11:46

Gebze’de çöken binada bilirkişi incelemesi başladı

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde dün sabah çöken 7 katlı binanın enkazında yürütülen çalışmalarda, aynı aileden 4 kişi yaşamını yitirdi, 18 yaşındaki Dilara Bilir sağ kurtuldu. Olayla ilgili bilirkişi heyeti sabah saatlerinde incelemelere başladı.

Gebze’de çöken binada bilirkişi incelemesi başladı

Mevlana Mahallesi Issıkgöl Caddesi'nde dün saat 07.00 sıralarında çöken binanın enkazında ekiplerin çalışmaları gün boyu ve gece saatlerinde sürdü.

Çocuklardan ikisinin cenazesine ulaşıldığı, 18 yaşındaki genç kızın sağ çıkarıldığı arama kurtarma çalışmaları, anne ve babanın cansız bedenlerinin enkaz altından çıkarılmasıyla bugün 02.40 itibarıyla sona erdi.

Sabah saatlerinde olay yerine gelen, aralarında inşaat ve jeofizik mühendisleri ile mimarın bulunduğu bilirkişi heyeti enkaz alanında inceleme yapıyor.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Sakarya Elektrik Dağıtım AŞ (SEDAŞ) ve PALGAZ ekipleri de bölgede çalışma gerçekleştiriyor.

Bu arada, enkazdan kurtarılan ve genel sağlık durumu iyi olan ailenin büyük çocuğu 18 yaşındaki Dilara Bilir'in Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ndeki tedavisi sürüyor.

Öte yandan, hayatını kaybeden anne Emine, baba Levent ile çocukları Emir ve Hayrunnisa Bilir'in cenazeleri, ikindi vakti Çoban Mustafa Paşa Camisi'nde kılınacak namazın ardından Merkez Mezarlığı'na defnedilecek.

Ne oldu?

Gebze ilçesi Mevlana Mahallesi'ndeki 7 katlı Arslan Apartmanı dün sabah 07.00 sıralarında çökmüş, anne Emine, baba Levent ve çocukları 12 yaşındaki Emir, 14 yaşındaki Hayrunnisa ve 18 yaşındaki Dilara Bilir enkaz altında kalmıştı.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Bölgeye sevk edilen 900'den fazla kişiden oluşan arama kurtarma ekiplerinin çalışmasıyla dün öğleden sonra kardeşlerden Emir ve Hayrunnisa Bilir'in cansız bedenlerine ulaşılmış, Dilara Bilir ise sağ olarak kurtarılmıştı. Gece boyunca çalışmalarını yoğunlaştıran ekipler, yaklaşık 19 saat süren çalışmalar sonucu baba Levent ve anne Emine Bilir çiftinin cenazelerini enkazdan çıkarmıştı.

Kocaeli'de 7 katlı bina çöktü
Kocaeli'de 7 katlı bina çöktü

Kocaeli
