AA 30.10.2025 14:05

Acile getirilen hastanın kalp zarından 1 litre sıvı boşaltıldı

Erzurum'un Oltu ilçesinde, kalp zarında sıvı birikmesi nedeniyle hayati tehlikesi bulunan 76 yaşındaki Yusuf Özbek, Oltu Devlet Hastanesi'nde ilk kez gerçekleştirilen "perikardiyosentez" işlemiyle sağlığına kavuştu.

Alınan bilgiye göre, Oltu'da yaşayan Yusuf Özbek, şiddetli nefes darlığı şikayetiyle Oltu Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne başvurdu.

Yapılan tetkiklerde, Özbek'in kalp zarı çevresinde yaklaşık 1 litre sıvı biriktiği (perikardiyal efüzyon) ve bu durumun kalp fonksiyonlarını ciddi şekilde baskıladığı tespit edildi.

Bunun üzerine Kardiyoloji Uzmanı Dr. Anıl Türköz, hastaya acil müdahalede bulundu. Genellikle ileri düzey kardiyoloji merkezlerinde yapılan ve "perikardiyosentez" olarak bilinen işlem, hastanedeki mevcut imkanlarla ilk kez gerçekleştirildi. Başarılı operasyonla hastanın kalp zarındaki sıvı boşaltılarak kalp fonksiyonlarının normale dönmesi sağlandı.

"Nadir bir acil müdahale"

Oltu Devlet Hastanesi Başhekimi Uzman Dr. Ömer Faruk İşleyen, yaptığı açıklamada, işlemin ilçe ve bölge için büyük bir başarı olduğunu belirtti. İşleyen, "Kalbin etrafında sıvı toplanması vakasıyla acil servisimize başvuran hastamıza, kardiyoloji uzmanımız tarafından kalbin zarını geçerek sıvıyı boşaltma işlemi mükemmel bir başarıyla gerçekleştirildi. Bu, Oltu için bir ilk, bölgemiz için ise çok nadir bir acil müdahaledir." diye konuştu.

İşlemi gerçekleştiren Uzman Dr. Anıl Türköz de hastanın ciddi nefes darlığıyla geldiğini ifade ederek, "Acil şartlarda kalpte biriken sıvıyı boşalttık. Sıvı boşalınca hastamız rahatladı ve sağlık durumu iyiye gidiyor." dedi.

Sağlığına kavuşan ve rahat nefes almaya başlayan Yusuf Özbek ise doktorlara ve hastane personeline teşekkür etti.

Erzurum
