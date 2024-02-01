Açık 5.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 01.02.2024 16:22

Eski nişanlısını öldüren kadına müebbet hapis

Tokat'ta, eski nişanlısını öldürüp kız arkadaşını yaraladığı iddia edilen kadın müebbet hapse çarptırıldı.

Eski nişanlısını öldüren kadına müebbet hapis

Tokat 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki karar duruşmasına, tutuklu yargılanan Fatma Güngör ile taraf avukatları katıldı.

Sanık Güngör, duruşmadaki savunmasında, hakkındaki suçlamaları kabul etmedi.

Mahkeme heyeti, Güngör'e eski nişanlısı Ahmet Batuhan Yıldız'ı öldürme suçundan müebbet, yanındaki kız arkadaşı Elif Durmuş'u öldürmeye teşebbüsten 8 yıl 4 ay, hırsızlıktan 4 yıl 2 ay, ateşli silah bulundurmaktan 10 ay hapis verdi.

Tokat'ta 2 Ağustos 2022 yılında Fatma Güngör, eski nişanlısı Ahmet Batuhan Yıldız ve yanındaki kız arkadaşı Elif Durmuş'a iş yerinin önünde tabancayla ateş etmiş, Yıldız kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti.

Silahı polis memuru arkadaşının evinden aldığını iddia eden Güngör tutuklanıp hakkında dava açılmıştı.

ETİKETLER
Tokat Cinayet
Sıradaki Haber
Hatay'daki Rönesans Rezidans'ın yıkılmasıyla ilgili 8 sanığa dava
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:20
Husiler: ABD ve İngiliz hava kuvvetleri Hudeyde şehrini hedef aldı
17:21
Kastamonu'da 22 firari yakalandı
17:19
İşgalci Yahudiler Batı Şeria'da Filistinli çiftçiye ait yüzlerce ağacı kesti
17:07
Gaziantep’te 2 ton kaçak tütün ele geçirildi
17:22
Kurtulmuş'tan Can Atalay açıklaması
16:55
UNRWA: Finansal destek kesilmeye devam ederse Gazze'deki çalışmalarımız şubat sonrası durabilir
Habib-i Neccar Camii, enkazından kurtarılan nitelikli parçalarla ayağa kaldırılacak
Habib-i Neccar Camii, enkazından kurtarılan nitelikli parçalarla ayağa kaldırılacak
FOTO FOKUS
Kaza yapan motosiklet alev aldı: Motosiklet sürücüsü son anda kurtarıldı
Kaza yapan motosiklet alev aldı: Motosiklet sürücüsü son anda kurtarıldı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ