Samsun'un Canik ilçesinde 5 yaşındaki çocuğunun gözü önünde eski eşini darbeden İbrahim Zarap hakkında Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianame, Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede sanık hakkında "kasten öldürmeye teşebbüs" ve "mala zarar verme" suçundan 18 yıla kadar hapis cezası istendi. Açılan dava kapsamında sanık Zarap, 12 Nisan'da hakim karşısına çıkacak.

Olay anında bir vatandaşın çektiği görüntüler de iddianameye eklendi. Sanığın "düzelir şekilde yaralandığı ve 200 promil alkollü olduğu" belirlenen rapor da iddianamede yer aldı.

En yüksek cezayı alması talep edilecek

Mersin'de görev yapan müşteki avukatlarından Sahra Düzgün Tucel, yaşanan olayın kendilerini üzdüğünü söyledi.

İddianamenin kabul edilmesiyle ilerleyen günlerde yargılamanın başlayacağını anlatan Tucel, şunları söyledi:

"Sanığın tutukluluk hali devam ediyor. Bu süreçte tutuklamaya yönelik yapılan itiraz reddedildi. Bu taraflar arasında ilk darp vakası değil. En yüksek cezayı alması ve caydırıcılık açısından emsal bir karar çıkartabilmek adına sürecin takipçisi olacağız. Savcılığın nitelemeyi kasten adam öldürme yönünden yapmış olması bizler için çok ümit verici. Müvekkilimizin yaşadığı fiziksel darp ve ızdırap herkes tarafından görüldü. Yüzünde hala kırıklar mevcut. Bu anlamda şu anki gelişme hukuku tatmin eden ve yüzleri güldüren bir gelişme oldu."

"Başka bir talebimiz de herhangi bir indirimin yapılmaması"

Yargılama aşamasında sanığın eylemine uygun en yüksek cezayı almasını talep edeceklerini söyleyen Tucel, "Başka bir talebimiz de herhangi bir indirimin yapılmaması yönünde olacak çünkü bu ilk eylemi değil. Dozunu artırarak devam eden bir şiddet eylemine mağdur kadın görüntüsü daha karşımızda. Biz en uygun cezayı alması için elimizden geleni yapacağız" dedi.