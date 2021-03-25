Kış mevsimi kurak geçti, yağışlar mart ayında etkili oldu

Başkent'te aralıklarla yağan yağmur ve kar barajları doldurdu.

Kritik oranlara inen baraj göllerindeki su seviyesi yeniden yükseldi.

Barajlar son ayların en yüksek seviyesinde

Sadece mart ayında görülen yağışlar başkentteki barajlara 20 günlük su ekledi. Şu an için Ankara'nın 135 günlük suyu hazır.

Ocak ayında yüzde 8 seviyesine kadar düşen aktif doluluk, yani kullanılabilir su oranı yüzde 10'un üzerine çıktı.

Barajlardaki su, son ayların en yüksek seviyesine çıkmış oldu.

"Barajların doluluk oranı hızlı bir şekilde artacak"

Devlet Su İşleri (DSİ) Ankara 51. Şube Müdürü Mahmut Dilmen, "Şu an barajlarımızın aktif doluluk oranı 10,20 seviyesinde. Buna karşılık gelen su miktarı ise 161 milyon metreküp seviyelerinde. Kar erimeleri henüz tam olarak başlamadı, nisan ve mayıs aylarında başlaması ile birlikte barajların doluluk oranı hızlı bir şekilde artacak" dedi.

Suyu tasarruflu kullanmak şart

Barajlarda yeterli miktarda su bulunsa da sonrasında sıkıntı yaşanmaması için israftan kaçınılması şart.

Yetkililer, tasarruf için su tasarrufuna dikkat edilmesini öneriyor.