Eşini av tüfeğiyle öldürdü

Yeniköy Mahallesi 388 Sokak'taki iki katlı evde ikamet eden İbrahim (48) ve Nadire Güzelçolak (42) çifti arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma yaşandı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine İbrahim Güzelçolak, evdeki av tüfeğiyle eşine ateş açtı.

Güzelçolak'ın daha sonra Döşemealtı Polis Merkezi'ne giderek eşini öldürdüğünü söylemesi üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibi, Nadire Güzelçolak'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Yapılan incelemenin ardından kadının cenazesi otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Olayı haber alarak gelen kadının yakınları gözyaşı döktü.

Gözaltına alınan İbrahim Güzelçolak'ın polis merkezindeki işlemleri sürüyor.