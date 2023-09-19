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Türkiye
DHA 19.09.2023 16:28

MSB: Sınırlarda 4'ü FETÖ, 1'i PKK mensubu 6 kişi yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye'den Yunanistan'a ve Suriye'den Türkiye'ye geçmeye çalışan 4'ü FETÖ, 1'i PKK/KCK/PYD-YPG terör örgütü mensubu 6 kişinin yakalandığını duyurdu.

MSB: Sınırlarda 4'ü FETÖ, 1'i PKK mensubu 6 kişi yakalandı
[Fotograf: DHA]

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Ülkemizden Yunanistan'a ve Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 6 şahıs hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yakalanan şahıslardan dördünün FETÖ, birinin de PKK/KCK/PYD-YPG terör örgütü mensubu olduğu belirlendi" denildi. 

 

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FETÖ Milli Savunma Bakanlığı PKK/KCK PKK/YPG Terörle Mücadele
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