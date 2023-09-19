MSB: Sınırlarda 4'ü FETÖ, 1'i PKK mensubu 6 kişi yakalandı

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Ülkemizden Yunanistan'a ve Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 6 şahıs hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yakalanan şahıslardan dördünün FETÖ, birinin de PKK/KCK/PYD-YPG terör örgütü mensubu olduğu belirlendi" denildi.

Ülkemizden Yunanistan’a ve Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 6 şahıs hudut birliklerimiz tarafından yakalandı.



Yakalanan şahıslardan dördünün FETÖ, birinin de PKK/KCK/PYD-YPG terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/GSYVeX6yJ1 — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) September 19, 2023