Depremzede üniversite öğrencileri umreden döndü

Şanlıurfa Müftüsü Ramazan Tolan, Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde uygulanan "Sosyal Sorumluluk Projesi" kapsamında din görevlileri rehberliğinde umreye uğurlanan gençlerin ilk kafilesinin Şanlıurfa'ya ulaştığını söyledi.

Depremin maddi yıkımın yanı sıra psikolojik olarak da insanları etkilediğini anlatan Tolan, umre ziyaretiyle yeni eğitim ve öğretim yılı öncesinde öğrencilerin büyük bir moral ve motivasyon imkanı bulduğunu dile getirdi.

Üniversite öğrencilerinin manevi bir huzurla dersbaşı yapacağına inandığını aktaran Tolan, şöyle devam etti:

"Buradaki amaç hiç olmazsa öğrencilerimizin yaşadığı sıkıntıyı hafifletmektir. Mekke, Kabe, Medine ve İslam tarihinin önemli mekanlarını görme arzusu mutlaka her gencimizde olduğu gibi bu gençlerimizde de vardı. Allah razı olsun devletimizden, Diyanetimizden ve yetkililerimizden bu kapıyı açtılar, öğrencilerimizi gönderdik. Elhamdülillah karşılamalarını da yaptık. Bunun öğrencilerimize olumlu tesiri de oldu. Hayatlarında hiçbir zaman unutmayacakları, her zaman hatırlayacakları bir anıları oldu. Allah bütün gençlerimize nasip etsin."

Umreden dönen öğrencilerden Mizgin Karacan, ömrü boyunca unutamayacağı bir ziyaret gerçekleştirdiğini aktardı.

Karacan, organizasyon sayesinde depremin olumsuz etkilerinden uzaklaştıklarını kaydetti.

Mehmet Demircan ise bu imkanı sağlayanlara teşekkür ederek, "Deprem ardından sel felaketi derken psikolojimiz bayağı bozuldu. Bu psikolojiden çıkıp gidip o yerleri görmek, o yerleri hissetmek bize başka bir duygu kattı." diye konuştu.