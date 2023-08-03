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Türkiye
TRT Haber 03.08.2023 20:42

Esenyurt'taki iş yeri cinayetinde tutuklu sayısı 4'e yükseldi

İstanbul Esenyurt'taki iş yerinde 2 kişinin öldüğü, 1 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 8 şüpheli Büyükçekmece Adliyesi'ne sevk edildi. 3 şüpheli tutuklandı, 5 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Davada tutuklu sayısı 4 oldu.

Esenyurt'taki iş yeri cinayetinde tutuklu sayısı 4'e yükseldi

Güzelyurt Mahallesi'nde 28 Temmuz'da yaşanan olayla ilgili Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 8 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Şüpheliler, İstanbul Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sağlık kontrolünden geçirildi. 8 şüpheli, Büyükçekmece Adliyesine sevk edildi.

3 şüpheli tutuklandı, 5 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Davada tutuklu sayısı 4 oldu.

Ne olmuştu?

Esenyurt'ta 28 Temmuz'da bir iş yerinde gerçekleşen olayda 2 kişi hayatını kaybetmiş, 1 kişi yaralanmıştı.

Olayla ilgili 3 şüpheli ile bu kişilerin kaçmasına yardım ettiği öne sürülen 5 kişi gözaltına alınmıştı. İlk yakalanan şüpheli Murat Özer, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı. 

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