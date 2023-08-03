Açık 28.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
İHA 03.08.2023 19:42

Aydın'ın 'Tahinli Söke Pidesi' tescillendi

Aydın'ın Söke ilçesine özgü lezzetlerinden Tahinli Söke Pidesi de coğrafi işaret tesciliyle koruma altına alındı. Türk Patent ve Marka Kurumu'na coğrafi işaret başvurusu yapılan 'Tahinli Söke Pidesi'nin tescil süreci tamamlandı.

Aydın'ın 'Tahinli Söke Pidesi' tescillendi

Coğrafi işaret lansman toplantısı Söke'de büyük bir katılımla yapıldı.

Söke Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Metin Sakalar açılış konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"Bir kentin, bir şehrin bulunduğumuz yaşadığımız mahallenin ortamın tanıtımının en güzel olduğu şey coğrafi işarettir. Türk Patent Kurumu'na başvurarak bu ürünümüzü markalaştırdık. Zamanında odamızın ve borsamızın da çok güzel çalışmaları oldu. Mesela ortak çalışmayla Söke Körüklü Çizmemizin de coğrafi işaretini aldık, o da Belediyemize tescillenmişti. Yine Sökemiz için çok meşhur olan tatlı Maya Ekmeğimiz Söke Ticaret Odamızın önceki dönem yönetiminin çalışmalarıyla marka olarak kazandırılmış bir üründür. Bizlerin yöresel yemeklerinden olan Şevketi Bostan'ada yöresel işaret almıştık. Son dönemde de bilindiği üzere Sökemizin Tahinli Pidesi'nin coğrafi işaretini aldık. İnşallah bundan sonraki çalışmalarımızda da hızlı bir şekilde yeni coğrafi işaretli ürünlerimizi tescil ettireceğiz. Aldığımız coğrafi işaretin Sökemize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. Bu noktada emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum." 

Fotoğraf: İHA[Fotoğraf: İHA]

Ticaret Odası adına patent ve tescil çalışmalarını yürüten Nazilli İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi Bölümü öğretim görevlisi Prof. Dr. Fatma Neval Genç, yapılan çalışmanın süreci ile ilgili bilgiler verdi.

Coğrafi işaretin kentlere özgü yöresel ürünlerin tanıtılması, geniş kitlelere aktarılması açısından çok önemli olduğunu belirten Prof. Dr. Neval Genç, ürünlerin tanıtılmasıyla ilçe ekonomisi ve yerel esnafa katma değer sağladığını ifade etti.

Konuşmaların ardından katılımcılar tescillenen Söke Pidesi'nin tadımını gerçekleştirdi.

ETİKETLER
Aydın
Sıradaki Haber
Malatya'da orman yangın ve bahçe yangını
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
20:41
Esenyurt'taki iş yeri cinayetinde tutuklu sayısı 4'e yükseldi
20:37
Dışişleri: PKK, faaliyet gösterdiği her ülkenin kamu düzeni ve güvenliğine tehdit oluşturuyor
20:22
Ukrayna: Erdoğan Putin'i tahıl anlaşmasına döndürebilecek tek lider
20:47
Otomobilin altında kalmaktan saniyelerle kurtuldu: O anlar kamerada
20:02
İstanbul'da alev alan minibüs küle döndü
19:52
Trump bugün hakim karşısına çıkacak
İstanbullular "eyyam-ı bahur" sıcaklarıyla bunaldı
İstanbullular "eyyam-ı bahur" sıcaklarıyla bunaldı
FOTO FOKUS
Hatay'da kültürel mirasın ihya edilmesi için yeni imar planı
Hatay'da kültürel mirasın ihya edilmesi için yeni imar planı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ