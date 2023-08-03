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Türkiye
DHA 03.08.2023 20:02

İstanbul'da alev alan minibüs küle döndü

İstanbul Pendik'te seyir halindeki minibüsün motor kısmından dumanlar yükseldi. Şoförü tarafından yol kenarına çekilen minibüs bir anda alev topuna döndü. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülün minibüs kullanılamaz hale geldi.

İstanbul'da alev alan minibüs küle döndü

Ahmet Yesevi Mahallesi, Gülhane Caddesi'nde üzerinde ilerleyen servis minibüsünün motor kısmından dumanlar çıkmaya başladı. Durumu fark eden minibüs şoförü aracı yol kenarına çekerek araçtan indi.

Çevrede bulunan vatandaşlar yangın tüpü ile müdahale etmeye çalıştı. Kısa sürede büyüyen alevler tüm minibüsü sardı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saat süren çalışmasının ardından yangın söndürüldü.

Çıkan yangında ölen yada yaralanan olmazken minibüs kullanılamaz hale geldi. Yangın nedeniyle cadde trafiğe kapatıldı. 

Fotoğraf: DHA[Fotoğraf: DHA]

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