Otomobilin altında kalmaktan saniyelerle kurtuldu: O anlar kamerada

Hüyüklü kasabasında Ş.A. hakimiyetindeki plakası öğrenilemeyen otomobil önce seyir halindeki S.M idaresindeki henüz plakası öğrenilemeyen cipe, ardından da direğe çarptı.

Kazada, sürücü ile araçta bulunan F.A, S.B ve R.D. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri yaralıları Yalvaç Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Hastanede durumu ağır olan 92 yaşındaki R.D. müdahaleye rağmen kurtarılmadı.

Öte yandan kaza anları çevrede bulunan güvenlik kameralarına anbean yansıdı.