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Türkiye
İHA 03.08.2023 20:11

Otomobilin altında kalmaktan saniyelerle kurtuldu: O anlar kamerada

Isparta’nın Yalvaç ilçesinde otomobil elektrik direğine çarptı. Yaşanan kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Bir vatandaşın direğe çarpan otomobilin altında kalmaktan saniyelerle kurtuluşu da kameraya yansıdı.

Hüyüklü kasabasında Ş.A. hakimiyetindeki plakası öğrenilemeyen otomobil önce seyir halindeki S.M idaresindeki henüz plakası öğrenilemeyen cipe, ardından da direğe çarptı.

Kazada, sürücü ile araçta bulunan F.A, S.B ve R.D. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri yaralıları Yalvaç Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Hastanede durumu ağır olan 92 yaşındaki R.D. müdahaleye rağmen kurtarılmadı.

Öte yandan kaza anları çevrede bulunan güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

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