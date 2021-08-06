İstanbul Esenyurt'ta 296. Sokak'taki bir lojistik firmasına ait iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Çok sayıda itfaiye ekibinin müdahale ettiği yangın nedeniyle oluşan yoğun duman çevre ilçelerden göründü.

Yangın binayı tamamen sararken, depodan bir süre yer yer patlama sesleri geldi.

İstanbul Valiliği yaptığı açıklamada, olayda yaralı ve can kaybının olmadığını açıkladı.

Bu arada, çevrede güvenlik önlemi alan polis ekipleri, bazı yolları trafiğe kapattı.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken, söndürme çalışmaları devam ediyor.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.