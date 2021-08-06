Haber Giriş: 6 Ağustos 2021 Cuma 12:26Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Datça açıklarında art arda depremler
[Harita: TRT Haber]
Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında art arda depremler meydana geldi. Sabah saatlerinden itibaren en büyüğü 4,2 olmak üzere 23 sarsıntı kaydedildi.
Ege Denizi'nde bugün de ardı ardına depremler oldu.
Depremin merkez üssü olan Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında sabah saatlerinden bu yana toplam 23 sarsıntı meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) alınan bilgiye göre, 4,2'lik deprem saat 12.16'da ve 16.70 kilometre derinlikte gerçekleşti.
Depremin merkez üssünün Datça'ya uzaklığı 52.91 kilometre olarak ölçüldü.
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) August 6, 2021
Büyüklük : 4.2 (Mw)
Yer : Ege Denizi, 52.91 km. Datça (Mugla)
Tarih-Saat : 06.08.2021, 12:16:47 TSİ
Enlem : 36.2790 N
Boylam : 27.0530 E
Derinlik : 16.70 km
Detay : https://t.co/jWQWPsFFbv@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Depremin ardından herhangi olumsuz bir durum bilgisi alınmadı.
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