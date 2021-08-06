Ege Denizi'nde bugün de ardı ardına depremler oldu.

Depremin merkez üssü olan Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında sabah saatlerinden bu yana toplam 23 sarsıntı meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) alınan bilgiye göre, 4,2'lik deprem saat 12.16'da ve 16.70 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Depremin merkez üssünün Datça'ya uzaklığı 52.91 kilometre olarak ölçüldü.

Depremin ardından herhangi olumsuz bir durum bilgisi alınmadı.