Vakaların azalması ve aşılama oranının artırılması için aşı seferberliğinin sürdürüldüğü Hakkari'de, sağlık ekiplerini çalışmalarına devam ediyor.

Yüksekova ilçesinde birçok noktada mobil sağlık ekipleri görev alırken, ilçenin girişinde bulunan polis kontrol noktasında da aşı uygulamasına başlandı.

[Fotoğraf: DHA]

Durdurulan sürücüler önce polis kontrolünden geçirilirken ardından da sağlık ekipleri, ilçeye giriş- çıkış yapanlara aşı olup olmadıklarını soruyor. Aşı olmayan ve yaptırmak isteyenlere ise hemen burada uygulanıyor.

[Fotoğraf: DHA]

1 haftada yoldan geçen 800 kişi aşılandı

1 hafta önce başlatılan uygulamayla yolculuk yapan 800 kişiye, sağlık ekipleri tarafından aşıları yapıldı. Aşı yaptıranlar da sağlık ekiplerinin bu uygulamasından çok memnun olduğunu söyledi.

[Fotoğraf: DHA]