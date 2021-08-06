Haber Giriş: 6 Ağustos 2021 Cuma 12:03Son Güncelleme: Kaynak: AA
3 ilde sağanak bekleniyor
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Doğu Anadolu Bölgesi genelinde parçalı bulutlu hava bekleniyor. Erzurum, Erzincan ve Ağrı'da ise gök gürültülü sağanak etkili olacak.
Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Doğu Anadolu Bölgesi genelinde hava parçalı bulutlu olacak.
Bölge illerinden Erzurum, Erzincan ve Ağrı'da yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Hava sıcaklığının mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyredeceği bölgede, rüzgar hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.
Gün içinde en yüksek sıcaklığın Tunceli'de 39, Iğdır'da 36, Erzincan'da 35, Erzurum, Ağrı ve Kars'ta 32, Ardahan'da 28 derece olacağı tahmin ediliyor.
Etiketler: Meteoroloji Sağanak
Son Haberler
- 12:48
- 12:48
- 12:36
- 12:48
- 12:52
Sıradaki Haber
Buğday verimi çiftçilerin yüzünü güldürdü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz