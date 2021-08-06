Haber Giriş: 6 Ağustos 2021 Cuma 11:43Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yaylada mahsur kalan 2 hasta hava ambulansıyla alındı
[Fotoğraf: AA]
Antalya'da rahatsızlandıkları yaylada mahsur kalan 2 COVID-19 temaslısı hasta, hava ambulansıyla hastaneye kaldırıldı.
Antalya'nın Kaş ilçesinde Doğantaş Mahallesi Kızılçukur mevkiinde rahatsızlanan 2 kişinin mahsur kaldığı bilgisi üzerine AKUT Arama Kurtarma Derneği ekipleri harekete geçti.
Şüphelilerin, COVID-19 temaslısı olduğunun öğrenilmesi üzerine ekipler, koruyucu elbiseler ve maskeyle bölgeye gitti.
[Fotoğraf: AA]
Ekipler, rahatsızlanan kişileri sedyeye alarak helikopterin ineceği bölgeye kadar taşıdı.
Rahatsızlanan 2 kişi, buraya gelen hava ambulansıyla Kaş Devlet Hastanesine kaldırıldı.
[Fotoğraf: AA]
AKUT Kaş-Kalkan ekip lideri Bircan Tolunay, 5 gönüllüyle operasyonu başarılı şekilde tamamladıklarını söyledi.
Tolunay, ihtiyacı olan herkesin yardımına koşmaya devam edeceklerini belirtti.
Etiketler: Koronavirüs
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