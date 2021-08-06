Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünce (CTE) doğal afetlerde ortaya çıkabilecek mal ve can kayıplarının en aza indirilmesi amacıyla oluşturulan CEKUT, Ege ve Akdeniz'deki ormanlarda çıkan yangınlarla mücadelede görevlendirildi.

[Fotoğraf: AA]

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün talimatıyla 6 ekipten oluşan 109 personel yangınla mücadele ve bölge halkının yaralarının sarılmasında aktif rol alıyor.

[Fotoğraf: AA]

CEKUP ekipleri, AFAD, Valilik ve Cumhuriyet Başsavcılığının koordinasyonunda diğer yardım görevlerini de yürütüyor.

[Fotoğraf: AA]

Bakan Gül, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "CEKUT ekiplerimiz, orman yangınlarıyla mücadeleye omuz veriyor. Bütün kurumlarımızla birlikte, milletçe el ele bu badirenin de üstesinden geleceğiz" ifadesini kullandı.

[Fotoğraf: AA]

[Fotoğraf: AA]