Haber Giriş: 6 Ağustos 2021 Cuma 12:36Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ceza İnfaz Kurumları Arama ve Kurtarma Timi'nden yangınlarla mücadeleye destek
[Fotoğraf: AA]
Adalet Bakanlığı Ceza İnfaz Kurumları Arama ve Kurtarma Timi (CEKUT), Muğla ve Antalya'da orman yangınlarıyla mücadeleye destek veriyor.
Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünce (CTE) doğal afetlerde ortaya çıkabilecek mal ve can kayıplarının en aza indirilmesi amacıyla oluşturulan CEKUT, Ege ve Akdeniz'deki ormanlarda çıkan yangınlarla mücadelede görevlendirildi.
[Fotoğraf: AA]
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün talimatıyla 6 ekipten oluşan 109 personel yangınla mücadele ve bölge halkının yaralarının sarılmasında aktif rol alıyor.
[Fotoğraf: AA]
CEKUP ekipleri, AFAD, Valilik ve Cumhuriyet Başsavcılığının koordinasyonunda diğer yardım görevlerini de yürütüyor.
[Fotoğraf: AA]
Bakan Gül, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "CEKUT ekiplerimiz, orman yangınlarıyla mücadeleye omuz veriyor. Bütün kurumlarımızla birlikte, milletçe el ele bu badirenin de üstesinden geleceğiz" ifadesini kullandı.
[Fotoğraf: AA]
[Fotoğraf: AA]
Etiketler: Adalet Bakanlığı Orman Yangını
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