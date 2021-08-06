Haber Giriş: 6 Ağustos 2021 Cuma 12:23Son Güncelleme: Kaynak: AA
Aksaray'da sanayi sitesindeki lokantada çıkan yangın söndürüldü
[Fotoğraf: AA]
Aksaray'da sanayi sitesindeki lokantada çıkan ve bitişiğindeki depoya sıçrayan yangın söndürüldü. Dumandan etkilenen 7 kişi hastaneye kaldırıldı.
Aksaray Sanayi Sitesi'nde bulunan lokantanın çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.
Alevler, kısa sürede lokantanın yanındaki hırdavat malzemelerinin bulunduğu işletmenin deposuna sıçradı.
[Fotoğraf: AA]
Dumandan 7 kişi etkilendi
Ekiplerin 3 saatlik çalışması sonucunda söndürülen yangın yerinde soğutma çalışmaları sürüyor.
Öte yandan, dumandan etkilenen 7 kişi ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
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