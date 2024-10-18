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Türkiye
İHA 18.10.2024 04:12

Esenyurt’ta izinsiz günlük kiralık dairelere denetim: 20 gözaltı

Esenyurt’ta izinsiz şekilde günlük kiralık ev ve ofis olarak kullanılan 269 oda ve 2 ofis mühürlendi. Yapılan denetimde 20 kişi gözaltına alındı.

Esenyurt’ta izinsiz günlük kiralık dairelere denetim: 20 gözaltı

İstanbul Esenyurt Gökevler Mahallesi 555. Sokak'ta bulunan bir rezidansa denetim yapıldı.

Rezidansta bulunan, izinsiz şekilde günlük kiralık olarak kullanılan ev ve ofislere yönelik denetime Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaymakamlık komisyon ekibi, SGK görevlileri ve gelir idaresi memurları katıldı.

Yapılan denetimde, 269 oda ve 2 ofis mühürlenirken, mühür fekki yapan 20 ofis sahibi gözaltına alındı.

Öte yandan günübirlik kiraya verilen her bir daire sahibine idari para cezası uygulanmak üzere gerekli yasal işlemler başlatıldı. 

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