Haber Giriş: 27 Kasım 2021 Cumartesi 08:47Son Güncelleme: Kaynak: AA
Esenyurt'ta fabrika yangını
[Fotoğraf: İHA]
İstanbul Esenyurt'ta 4 katlı plastik fabrikasında yangın çıktı. İtfaiye ekiplerince müdahale edilen yangın büyümeden söndürüldü.
Osmangazi Mahallesi 3127 Sokak'ta bulunan plastik fabrikasının bacasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis, sokakta güvenlik önlemi aldı.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alınan yangın söndürüldü.
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