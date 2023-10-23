Esenyurt’ta bir apartmanda yangın: 4 kişi tedavi altında

Selahattin Eyyubi Mahallesi, 1557 sokaktaki 4 katlı binada çıkan yangında, binanın giriş katında yaşayan otizmli çocuk oyun oynadığı sırada evin salonunda yangın çıktı.

Büyüyen alevler, dairenin diğer odalarına sıçrayarak büyüdü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Alevlerin üst kata sıçraması sonucu dairelerinde mahsur kalan vatandaşlar itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürülürken dumandan etkilenen 4 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Çıkan yangında iki dairenin kullanılamaz hale geldiği öğrenildi. Polis ekipleri olay yerinde geniş güvenlik önlemi aldı.