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Türkiye
DHA 23.10.2023 17:27

Esenyurt’ta bir apartmanda yangın: 4 kişi tedavi altında

İstanbul Esenyurt'ta 4 katlı binanın giriş katında yangın çıktı. Dumandan etkilenen 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

Esenyurt’ta bir apartmanda yangın: 4 kişi tedavi altında
[Fotograf: DHA]

Selahattin Eyyubi Mahallesi, 1557 sokaktaki 4 katlı binada çıkan yangında, binanın giriş katında yaşayan otizmli çocuk oyun oynadığı sırada evin salonunda yangın çıktı.

Büyüyen alevler, dairenin diğer odalarına sıçrayarak büyüdü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Esenyurt’ta bir apartmanda yangın: 4 kişi tedavi altında

Alevlerin üst kata sıçraması sonucu dairelerinde mahsur kalan vatandaşlar itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürülürken dumandan etkilenen 4 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Çıkan yangında iki dairenin kullanılamaz hale geldiği öğrenildi. Polis ekipleri olay yerinde geniş güvenlik önlemi aldı.

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