Manisa'nın Kula ilçesinde bulunan bir halk pazarına eşekle giren 2 çocuk, bir süre pazar içerisinde tur attı. Pazarda alışveriş yapan yaşlı bir kadının yanından geçen eşekli çocuklardan bir tanesi, yanlışlıkla çarptığı kadının yere düşmesine neden oldu. Daha sonra kadının eşi olduğu tahmin edilen yaşlı bir adam, eşine çarpan eşekli çocuğa tokat atmak isterken yaşlı kadına takılıp o da yere düştü. Olayın şokuyla eşek üzerinden inen küçük çocuk ise eşeği orada bırakarak kaçtı.

Çevredeki vatandaşların yardımıyla yerden kaldırılan yaşlı çiftin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olay, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: İHA