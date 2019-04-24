Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kağıthane Yahya Kemal Mahallesi'nde istinat duvarının yıkılması nedeniyle çöken binanın bulunduğu bölgede incelemelerde bulundu. Bakan Kurum incelemelerinin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

İlk etapta yaptıkları incelemelerde 26 binayı can güvenliği sebebiyle boşalttıklarını ve vatandaşları çevredeki misafirhanelerde, otellerde misafir ettiklerini belirten Kurum, “Bölgede bir geoteknik bir rapor hazırlatıyoruz. Bu rapor neticesinde de binaların durumlarını tespit etmiş olacağız. Aynı zamanda Kartal Orhantepe'de yapmış olduğumuz gibi binalarımızın risk analizini de yapıyoruz. Bir ekibimiz de bu yönde çalışıyor.” dedi.

Kurum, “Hem çıkacak geoteknik rapor neticesinde hem de riskli binaların tespiti neticesinde kentsel dönüşüm projesini burada başlatacağız.” ifadelerini kullandı.

Kaynak: TRT Haber