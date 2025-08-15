Açık 33.8ºC Ankara
AA 15.08.2025 13:36

Erzurum'da yolcu otobüsünün traktöre çarpma anı güvenlik kamerasında

Erzurum'un Horasan ilçesinde dün yolcu otobüsü ile traktörün çarpışması sonucu 10 kişinin yaralandığı kaza, güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Adnan Menderes Mahallesi Üç Yol mevkisinde meydana gelen kazanın güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı.

Görüntülerde, A.Ş'nin kullandığı traktöre, ışıklardan kalktığı sırada, arkadan gelen ve Van'dan İstanbul'a giden F.O. idaresindeki yolcu otobüsünün çarpması yer alıyor.

Kayıtlarda, çarpmanın etkisiyle traktörün arkasına bağlı römorktaki arpaların yola döküldüğü görülüyor.

Horasan ilçesinde yolcu otobüsü ile traktörün çarpışması sonucu hafif yaralanan 10 kişi, Horasan Devlet Hastanesine kaldırılmıştı.

Trafik Kazası Erzurum
