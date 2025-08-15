Erzurum'da yolcu otobüsünün traktöre çarpma anı güvenlik kamerasında

Horasan ilçesinde yolcu otobüsü ile traktörün çarpışması sonucu hafif yaralanan 10 kişi, Horasan Devlet Hastanesine kaldırılmıştı.

Görüntülerde, A.Ş'nin kullandığı traktöre, ışıklardan kalktığı sırada, arkadan gelen ve Van'dan İstanbul'a giden F.O. idaresindeki yolcu otobüsünün çarpması yer alıyor.

Adnan Menderes Mahallesi Üç Yol mevkisinde meydana gelen kazanın güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı.

