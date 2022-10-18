DKMP Erzurum 13. Bölge Müdürlüğü ekipleri, 2. ve 3. grup kuşlar ve 1. grup memeli hayvanların av sezonunun açılmasıyla Jandarma HAYDİ timi ve fahri av müfettişleriyle, sorumluluk alanlarındaki koruma kontrol çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda 15,16,17 ekim tarihlerinde kentte dron destekli denetim yapan ekipler, Merkezi Av Komisyon (MAK) kararlarına aykırı davranan 17 avcıyı tespit etti.

Usulsüz av yaptığı tespit edilen bu kişilere ekiplerce işlem yapılarak para cezası uygulandı.