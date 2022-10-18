Kış kendini hissettiriyor, yüksek kesimlerde kar yağışı görülmeye başlandı. Bu durum, araç sahipleri için kışlık bakım zamanının geldiğinin habercisi.

Kışı sorunsuz geçirmek isteyen sürücüler, lastik, motor, ve akü gibi araç aksamlarını kontrol ettirmek için oto tamirlercilerinin yolunu tutarken, ilgililer de sürücüleri araçlarının kış bakımını yaptırması konusunda uyardı.

En dikkat edilecek konu da radyatör suyu.

"Radyatör suyu mutlaka soğuk havaya uygun antifirizle değiştirilmeli"

Oto Servis Sahibi Said Karahan, radyatördeki suların antifirizle değiştirilerek derecesini eksi 40 ve üzerine çıkartmak gerektiğini belirtti. Karahan, özellikle düşük sıcaklık sebebiyle doğu bölgelerinde buna mutlaka dikkat edilmesi gerektiğini söyledi.

Akünün kontrolü önemli

Kullanım ömrü bitmek üzere olan akülerin de kontrol edilmesi şart. Bu tür bataryalar soğuk havalarda sorun çıkarabiliyor.

Karahan, araçların en iyi kapalı garajlarda muhafaza edilebileceğini belirterek, "Akülerin ömrü zaten 3-4 yıl. Eğer tarihi yaklaşmışsa herhangi bir sorun yaşamadan değiştirmekte fayda var" dedi.

'Sıcaklık 7 derecenin altına düştüğünde kışlık lastik takılmalı'

Kışlık bakımın en önemli unsurlarından biri de lastik seçimi. Hava sıcaklıklarının 7 derecenin altına düşmesi ile kışlık lastik kullanılması tercih ediliyor.

Lastiklerin balans ayarının yapılması, havasının da kış koşullarına uygun olması gerekiyor.

'Yakıt, güvenilir istasyonlardan alınmalı'

Kış aylarında sıkça rastlanan bir başka sorun da yakıt donması. Bunun için de yakıtın güvenilir istasyonlardan alınması önemli.