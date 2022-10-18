Haber Giriş: 18 Ekim 2022 Salı 17:08Son Güncelleme: Kaynak: AA
Niğde-Adana kara yolunda tır devrildi
[Fotograf: AA]
Mısır yüklü tırın devrilmesi sonucu Niğde-Adana kara yolunda ulaşım aksadı.
M.M. idaresindeki mısır yüklü tır, Niğde-Adana kara yolu Keklik Pınarı mevkiinde kontrolden çıkarak devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine jandarma, sağlık ve kurtarma ekibi sevk edildi.
Kaza nedeniyle kapanan yolda, araç kuyruğu oluştu.
Sürücünün yaralanmadığı kazada, tırın yoldan çekilmesi ve mısırların temizlenmesiyle yol yeniden trafiğe açıldı.
Son Haberler
- 18:05
- 17:51
- 18:14
- 17:48
- 17:35
Sıradaki Haber
Şehit madencinin ismi 5 yıl önce doğan oğlunda yaşıyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz