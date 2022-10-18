Haber Giriş: 18 Ekim 2022 Salı 17:50Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Park yeri için tartıştı, komşusunun aracını yaktı
[Fotograf: DHA]
İstanbul Gaziosmanpaşa'da Ş.D. isimli kişi, motosikleti için kiraladığı alana minibüsünü park eden komşusu İ.P. ile tartıştı. Tartışma sonrasında Ş.D., otoparka giderek komşusu İ.P.'nin aracını yaktı.
Gaziosmanpaşa Yıldız Tabya Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde, Ş.D. isimli kişi, motosikletini park etmek için kiraladığı alana park edilen minibüsü yaktı.
Ş.D.'nin aynı gün öğlen saatlerinde, kiraladığı park yerini izinsiz kullanan komşusu İ.P ile tartıştığı öğrenildi.
Tartışmadan sonra komşusunun aracını yaktı
Tartışmadan saatler sonra otoparka gelen Ş.D., komşusu İ.P.'nin aracının camını kırarak içine benzin döküp, ateşe verdi.
Aracın yandığını fark eden apartman sakinleri müdahale etti.
İhbar üzerine gözaltına alınan Ş.D., "Mala zarar verme" suçundan adliyeye sevk edildi.
Etiketler: İstanbul
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