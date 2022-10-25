İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, komandoların desteğinde ilçenin Geyikli Mahallesi Uluderesi mevkiinde teröristlere yönelik yapılan "Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Murtaza Güneş" operasyonu sırasında teröristlerce yol kenarına bomba yerleştirildiği yönünde bilgi aldı.

Yapılan araştırmada Erzurum-Muş kara yolunun yaklaşık 2 metre yakınındaki menfezde toprağa gömülen el yapımı patlayıcı düzeneği tespit edildi.

[Fotoğraf: İHA]

Elektrikli fünyenin yanı sıra 10 kilogram amonyum nitrat ve 200 gram plastik patlayıcıyla güçlendirilip uzaktan patlatılması için 1500 metrelik kablo çekilen bombanın teröristlerce yıllar önce döşendiği anlaşıldı.

Güvenlik güçleri yapılan inceleme sonrası bombayı kontrollü olarak imha etti.