Erzurum'da kursta yangın: 6 öğrenci hastaneye kaldırıldı

Palandöken ilçesi Hüseyin Avni Ulaş Mahallesi'ndeki 55 kız öğrencinin eğitim gördüğü 3 katlı özel bir Kur'an kursunun depo kısmında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Dumanların yükseldiğini görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

[Fotoğraf: AA]

Yangında dumandan etkilenen 6 öğrenci, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Erzurum Şehir Hastanesi ve Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürülen yangın, kursta hasara yol açtı.

[Fotoğraf: AA]

Polis ekipleri, bölgede güvenlik önlemi alırken, dumandan etkilenen öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.