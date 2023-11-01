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Türkiye
AA 01.11.2023 11:46

Erzurum'da kursta yangın: 6 öğrenci hastaneye kaldırıldı

Erzurum'da özel bir kursun depo kısmında yangın çıktı. Ekipler, yangını kısa sürede kontrol altına alırken dumandan etkilenen 6 öğrenci hastanede tedavi altına alındı.

Erzurum'da kursta yangın: 6 öğrenci hastaneye kaldırıldı

Palandöken ilçesi Hüseyin Avni Ulaş Mahallesi'ndeki 55 kız öğrencinin eğitim gördüğü 3 katlı özel bir Kur'an kursunun depo kısmında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Dumanların yükseldiğini görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Yangında dumandan etkilenen 6 öğrenci, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Erzurum Şehir Hastanesi ve Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürülen yangın, kursta hasara yol açtı.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Polis ekipleri, bölgede güvenlik önlemi alırken, dumandan etkilenen öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

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Erzurum Yangın
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