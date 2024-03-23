Erzurum'da buzlanma kazalara neden oldu: 12 yaralı

Kent merkezinde etkili olan kar yağışı trafiği olumsuz etkiledi. Buzlanma nedeniyle kayganlaşan yollarda meydana gelen trafik kazaları sonrası olay yerlerine çok sayıda polis, sağlık, itfaiye ve AFAD ekibi sevk edildi.

Erzurum-Çat kara yolu Şehir Hastanesi mevkisinde tır, cip ve 8 otomobil ile bölgeye giden ambulansın karıştığı kazada 3, Doktor Refik Saydam Caddesi Atlama Kuleleri önündeki 20 aracın karıştığı kazada da 2 kişi yaralandı.

Kent merkezindeki farklı noktalarda da 17 aracın karıştığı 15 ayrı kazada ise 7 kişi yaralandı.

Kazalarda yaralanan 12 kişi, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Polis ekipleri kazaların meydana geldiği bölgelerde geniş güvenlik önlemi aldı.

Ekipler, Erzurum-Çat kara yolu ile bu yola bağlanan ara arterleri bir süreliğine trafiğe kapattı.

Karayolları Genel Müdürlüğü ekipleri, kar yağışının devam ettiği yollarda tuzlama ve kar temizleme çalışması yaptı.

Atlama kulelerindeki zincirleme kazaya karışan araç sürücülerden Cengiz Yıldırım, gazetecilerde yaptığı açıklamada, yoldaki zincirleme kazayı fark ettiğini ancak hızını düşürmesine rağmen kayganlaşan yolda duramadığını söyledi.

Yavaşlamak için çaba gösterdiğini fakat duramayıp kaza yaptığını belirten Yıldırım, "Arabamın vitesini düşürmeme rağmen duramadım. Yol cam gibiydi, burası ana yol. Şükürler olsun ki ölüm olmadı. Onlarca araç birbirine girdi ağır bir şey olmadı." dedi.