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Türkiye
DHA 28.06.2024 08:41

Erzurum'da boğalar firar etti

Erzurum'un Pasinler ilçesinde ahırdan kaçan 26 Angus ırkı boğa, 7 saatlik takibin ardından belediye görevlileri tarafından uyuşturucu iğne atan tüfekle vurularak yakalandı.

Uruguay'dan geçen hafta ithal edilen binlerce Angus cinsi boğa, gemiyle Mersin'e getirildi. Bu boğalardan 276'sını satın alan Adem Aktaş ile Abdulmuttalip Aktaş kardeşler, hayvanları Erzurum'un Pasinler ilçesi kırsal Kevenlik Mahallesi'ndeki ahırlarına getirdi.

Anguslardan 26'sı çobanlar tarafından kapısı açık unutulan ahırdan kaçtı. Boğaları yakalamak için saatlerce uğraş veren ancak başarılı olamayan Aktaş kardeşler ve mahalle halkı, Erzurum Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı'na bağlı 'Kurban Yakalama Timi'nden yardım istedi. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler, uyuşturucu iğne atan tüfeklerle boğaları tek tek vurarak bayılttı.

Erzurum'da boğalar firar etti

Bayıltılan boğalar köylüler tarafından kamyonetlere yüklenip ahıra götürüldü. Geniş alana yayıldığından bayılan bazı Anguslar, toplanamadığı için yeniden kendine gelip kaçtı. Köylüler onları yakalamak için bazen kovboylar gibi kement attı. Boğalar, önlerine çıkan bazı köylüleri boynuz darbeleriyle yere düşürdü.

Angusları yakalamak için kilometrelerce yol katedenlere sık sık gelen araçlarla su servisi yapıldı. Bazı Anguslar da çevrede otlayan inek sürüsünün içine karıştı. Görevliler onları da burada uyuşturucu iğnelerle etkisiz hale getirdi. İnekler, boğayı yakalayan köylülere saldırdı. Çobanlar ellerindeki sopalarla inekleri korkutup uzaklaştırdı.

Erzurum'da boğalar firar etti

2 boğa öldü

Sabahın erken saatlerinde firar eden Angusları yakalamak için bunaltıcı sıcakta dağ taş demeden kilometrelerce peşlerinden koştuklarını söyleyen Abdulmuttalip Aktaş, `Hayvanlar saat 08.00'de ahırdan kaçtı. Ne yaptıysak yakalayamadık. Belediyeden yardım istedik onlar da 'Kurban Yakalama Timi'ni gönderdi. Sağ olsun onlar da uyuşturucu iğne atan silahlarla vurup bayılttı. Bayıltılanları araçlara bindirirken, onları yakalamak için peşlerinden koşarken anamızdan emdiğimiz süt burnumuzdan geldi. Mevcutta 276 tane hayvan vardı, 26 tanesi kaçtı. Şu anda 24 tanesini yakaladık, 2 tanesinin bu kovalamacada kalbi durup öldü` diye konuştu.

Erzurum'da boğalar firar etti

"Yaklaşık 6-7 saattir bu hayvanların peşinde koşuyoruz"

Kaçan boğaları yakalamak için çevre köylerden yardım istediklerini ifade eden Kevenlik Mahallesi'nden Suat Alkanat ise "Yaklaşık 6-7 saattir bu hayvanların peşinde koşuyoruz. Bunlar açık olarak beslenen hayvanlar ahırımızdan kaçtılar. Biz de arazide yakalamaya çalıştık. Çevre köylerden yardım istedik, sağ olsun arkadaşlar da yardımcı oldular. Erzurum Büyükşehir Belediyesi'nin hayvan barınağından ekipleri geldi, onlar olmasa bunları yakalamak mümkün olmazdı" dedi.

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